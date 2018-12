Tag der Unentschieden in der Fußball-Regionalliga Nord

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der VfB Lübeck hat es am 21. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord verpasst, näher an Tabellenführer VfL Wolfsburg II heranzurücken. Im direkten Duell an der Lohmühle gab es vor 2763 Fans wie schon im Hinspiel ein 0:0. Lübecks Rückstand auf den Spitzenreiter aus Niedersachsen beträgt weiterhin zwölf Punkte.

Es war ohnehin ein Spieltag der Unentschieden: Verfolger Holstein Kiel II hatte Eintracht Norderstedt zu Gast und kam zu einem 2:2. Jan Lüneburg brachte die Gäste früh in Führung, doch Felix Niebergall und Laurynas Kulikas drehten mit ihren Toren zunächst die Partie. Dabei wurde es in der Endphase dramatisch, da Kiels Keeper Timon Weiner die Rote Karte sah. Der eingewechselte Mats Facklam traf zum Endstand.

Meister SC Weiche Flensburg spielte bei Hannover 96 II nach einem frühen Platzverweis sogar 72 Minuten in Überzahl, kam aber nicht über ein 0:0 hinaus und fiel auf Rang fünf zurück. Ebenfalls torlos endete das Match des Hamburger SV II bei Schlusslicht VfL Oldenburg. Der HSV leibt damit auf Platz 13, der momentan zur Relegation führen würde.

Auch beim FC St. Pauli II stand es bis in die fünfte Minute der Nachspielzeit unentschieden, doch dann erzielte Gegner VfB Oldenburg noch den Treffer, der zur 1:2-Heimniederlage führte. Sirlord Conteh war der zwischenzeitliche Ausgleich für die Kiezkicker gelungen.