Stadtderby: HSV-Fans ziehen in Richtung Heiligengeistfeld

Hamburg (dpa/lno) - Vor dem Hamburger Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga haben sich zahlreiche HSV-Fans am Sonntagmorgen beim Bahnhof Dammtor versammelt. Nach Angaben der Hamburger Polizei liefen 2500 HSV-Fans um kurz nach 10 Uhr über den Gorch-Fock-Wall in Richtung Millerntor. Begleitet würden die HSV-Anhänger von "starken Polizeikräften", teilte eine Sprecherin am Morgen mit.

Der Marsch habe sich weitestgehend friedlich in Bewegung gesetzt. Nach Angaben der Sprecherin seien rund 600 St.-Pauli-Unterstützer in der Nähe des "Jolly Roger" im Stadtteil St. Pauli unterwegs. Auch dort sei bislang alles ruhig.

Autofahrer müssten sich auf Einschränkungen einstellen: Im Innenstadtbereich und im Stadtteil St. Pauli könne es immer wieder zu kurzzeitigen Sperrungen kommen. Auch die Busse im Innenstadtbereich seien massiv verspätet, teilte der HVV mit.