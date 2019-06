St. Paulis Bornemann will Fußball, "der Freude macht"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Sportliche Leiter Andreas Bornemann will mit dem Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli zurück in die Bundesliga, setzt sich dafür aber nicht unter Zeitdruck. "Dafür braucht es viele kleine Schritte", sagte der Nachfolger von Uwe Stöver am Montag bei seiner Vorstellung im Millerntor-Stadion. Gemeinsam mit Trainer Jos Luhukay will er einen Fußball entwickeln, "der Freude macht", kündigte der frühere Sportvorstand des Bundesliga-Absteigers 1. FC Nürnberg an. Wichtiger als die "tolle Stadt Hamburg, tolle Fans und ein unglaublicher Rückhalt des Vereins in der Stadt" seien jedoch die inhaltlichen Ideen, die der FC St. Pauli habe.

Der Vertrag des im Februar dieses Jahres beim 1. FC Nürnberg beurlaubten Bornemann lief ursprünglich bis zum 30. Juni. Beide Seiten einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung, so dass er früher seine Arbeit in Hamburg aufnehmen konnte. Beim FC St. Pauli hat der 47-Jährige einen Dreijahresvertrag unterschrieben.