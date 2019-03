St. Pauli zwischen Sorgen und Optimismus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Personalsorgen des FC St. Pauli vor dem Zweitliga-Spiel beim SC Paderborn sind groß, der Optimismus bei Fußball-Cheftrainer Markus Kauczinski dennoch ungebrochen. "Wir freuen uns auf das Spiel", sagte er am Freitag: "Beide Mannschaften sind in der Spitzengruppe. Zu so einem Zeitpunkt 40 Punkte zu haben, ist überragend. Was Schöneres kann nicht passieren. Wir können hinfahren und befreit aufspielen."

Doch muss der Coach am Samstag (13.00 Uhr) auf mehrere Leistungsträger verzichten. Rechtsverteidiger Luca Zander und Mittelfeldspieler Johannes Flum fallen verletzungsbedingt aus. Auch der Einsatz von Stürmer Dimitrios Diamantakos ist aus Verletzungsgründen fraglich. Zudem wird Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann aufgrund einer Gelbsperre fehlen.

Die Hamburger mischen nach dem 1:0-Sieg vom vergangenen Wochenende gegen den FC Ingolstadt wieder im Kampf um den Aufstieg mit. Doch auch der SC Paderborn macht sich noch Hoffnung auf einen der ersten drei Tabellenplätze. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart holte aus den vergangenen sechs Spielen 13 Punkte und hat somit den besten Rückrundenstart der 2. Bundesliga hingelegt. Vor dem 24. Spieltag haben die Ostwestfalen zwei Punkte weniger als der FC St. Pauli. Vor allem ihre Offensive mit 54 Treffern ist überragend. Zudem ist der Aufsteiger zu Hause noch ungeschlagen.

"Paderborn ist eine gute Mannschaft", warnte Kauczinski. "Sie sind sehr heimstark, haben ein gutes Kollektiv und sind körperlich stark. Insgesamt ist es ein offensivstarkes Team, eine Mannschaft, die Torgefahr ausstrahlt." Umso wichtiger sei es, selber die Initiative zu ergreifen: "Wir müssen mutig sein und unsere Chance nach vorne suchen. Für uns gilt es, an die zweite Halbzeit aus Ingolstadt anzuknüpfen und kompakt zu stehen."