St. Pauli-Verteidiger Avevor erleidet Hexenschuss

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Profi Christopher Avevor vom FC St. Pauli hat das Training am Sonntag wegen eines Hexenschusses vorzeitig beenden müssen. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger begab sich für weitere Untersuchungen umgehend in eine Hamburger Klinik, teilte der Zweitligist am Tag nach der 0:4-Pleite beim SV Sandhausen mit.

Auch Avevors Abwehrkollegen Jan-Philipp Kalla und Marc Hornschuh nahmen nicht am Regenerationsprogramm teil, das Läufe auf dem Feld und anschließend Arbeit im Kraftraum vorsah. Kalla ließ sich an seiner verletzten Wade behandeln. Anschließend trainierte er ebenso wie der von einer Erkrankung genesene Hornschuh individuell.