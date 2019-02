St.-Pauli-Trainer Kauczinski denkt an Umstellungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach dem verpatzten Start mit drei Niederlagen in den ersten vier Spielen der 2. Fußball-Bundesliga denkt Coach Markus Kauczinski über personelle Konsequenzen beim FC St. Pauli nach. "Es wird möglicherweise Umstellungen geben", kündigte er mit Blick auf das Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen den FC Ingolstadt an.

In erster Linie erwartet der 48-Jährige von den Kiezkickern einen ganz anderen Auftritt als beim enttäuschenden 1:2 (1:1) im heimischen Millerntor-Stadion gegen den FC Erzgebirge Aue. "Wir müssen wieder Sicherheit reinbekommen. Die Kompaktheit war gegen Aue nicht so, wie sie sein muss. Wir werden nun auch wieder einige taktische Dinge trainieren", kündigte der Coach am trainingsfreien Montag an.

Mit dem Start der Vorbereitung auf das Ingolstadt-Spiel am Dienstag will Kauczinski bei den Einheiten genau hinsehen und dann personelle Entscheidungen treffen. "Wir wollen die Spieler finden, die in der Lage sind, auf dem Platz abzuliefern. Wir müssen wieder die Konstanz, die man braucht, reinbekommen. Da hilft nur harte Arbeit und Entschlossenheit", betonte Kauczinski, dessen Team trotz der jüngsten Rückschläge einen beachtlichen sechsten Tabellenplatz belegt.