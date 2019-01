St. Pauli-Trainer: Carstens ersetzt verletzten Ziereis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Youngster Florian Carstens wird beim Neustart der 2. Fußball-Bundesliga im Team des FC St. Pauli den verletzten Innenverteidiger Philipp Ziereis ersetzen. Das kündigte Trainer Markus Kauczinski am Sonntag mit Blick auf das Gastspiel am Dienstag (20.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 an. "Florian wird spielen, weil er es zuletzt gut macht", sagte Kauczinski zwei Tage vor dem Match über den schon wiederholt eingesetzten 20 Jahre alten Abwehrspieler.

Dessen Teamkollege Ziereis hatte in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss erlitten und wird in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen. Kauczinski schloss jedoch nicht aus, in den letzten Tagen der Transferperiode noch einen Verteidiger zu verpflichten: "Wir halten die Augen auf, weil es auf der Position durch Sperren oder Verletzungen eng werden kann. Wir machen aber nur etwas, wenn es Sinn macht", kündigte der 48 Jahre alte Fußball-Lehrer an.

Der FC St. Pauli (34 Punkte) geht als Tabellendritter in das erste Pflichtspiel des Jahres. Da die führenden Bundesliga-Absteiger Hamburger SV (37) und 1. FC Köln (36) erst an den Folgetagen ihre Spiele bestreiten, würde St. Pauli mit einem Sieg vorübergehend Tabellenplatz eins einnehmen. Obwohl die Darmstädter nur auf Rang 13 stehen, erwartet Kauczinski eine schwere Aufgabe für sein Team: "Das Böllenfalltor ist immer eine tolle Atmosphäre. Darmstadt hat eine kompakte Mannschaft, die ihre Stärke in der Umschaltbewegung hat."