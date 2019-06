St. Pauli testet gegen WSG Wattens und Weiche Flensburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat zwei weitere Testspiele vereinbart. Wie der Club am Dienstag mitteilte, spielt die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay während des Trainingslagers vom 3. bis 12. Juli im Zillertal gegen den österreichischen Erstliga-Aufsteiger WSG Wattens. Die Partie findet am 10. Juli von 16 Uhr an in Schwendau statt. Nach der Rückkehr aus Österreich testen sich die Kiezkicker am 16. Juli beim Regionalligisten Weiche Flensburg. Anpfiff ist dann um 19.00 Uhr.