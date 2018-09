St. Pauli strebt bei Angstgegner Aue Wiedergutmachung an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue/Hamburg (dpa/lno) - Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie steht der FC St. Pauli am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga beim FC Erzgebirge Aue unter Druck. Die Erzgebirgler sind in dieser Saison zwar noch ohne Sieg, sie zählen allerdings zu den Angstgegnern der Kiezkicker. Denn in den jüngsten sieben Aufeinandertreffen gelang den Hamburgern gegen Aue kein Dreier. St. Paulis Trainer Markus Kauczinski fordert deshalb am Sonntag (13.30 Uhr) Wiedergutmachung und erwartet eine entsprechende Reaktion seiner Mannschaft. Die hat derzeit allerdings gleich mehrere verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften und ist dadurch zu taktischen Umstellungen gezwungen.