St.-Pauli-Profis absolvieren Laktattest in der Jahnkampfbahn

Hamburg (dpa/lno) - Die Fußball-Profis des FC St. Pauli haben zu Wochenbeginn die obligatorischen medizinischen Untersuchungen über sich ergehen lassen. Einen Tag nach dem offiziellen Trainingsauftakt begaben sich die Spieler am Montag in zwei Gruppen mit Laufschuhen, Pulsgurten und Pulsuhren in den Stadtpark, um in der Jahnkampfbahn den Laktattest zu absolvieren. Nach der Rückkehr zum Trainingszentrum an der Kollaustraße folgten Kraft- und Stabilisationsübungen, teilte der norddeutsche Zweitligist weiter mit.