St.-Pauli-Profi Buchtmann kehrt gegen Union Berlin zurück

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli kann für das Spiel am Sonntag beim 1. FC Union Berlin mit Christopher Buchtmann planen. Der Mittelfeldspieler des Tabellenführers fehlte zuletzt wegen einer Hand-Operation. "Christopher Buchtmann hat nach seiner OP diese Woche wieder voll trainiert - und das auch gut. Er ist voll einsatzfähig", sagte Trainer Markus Kauczinski am Freitag. Mit zwei Liga-Toren ist Buchtmann der bislang treffsicherste Spieler der Hamburger.

Verletzungsbedingt fehlen werden Stürmer Sami Allagui, Defensiv-Allrounder Jan-Philipp Kalla sowie die beiden Innenverteidiger Marc Hornschuh und Christopher Avevor. Kauczinski ist zuversichtlich, die Ausfälle kompensieren zu können: "In der Innenverteidigung haben wir zwei Möglichkeiten: Im Training haben wir erst Marvin Knoll zurückgezogen, später haben wir Florian Carstens spielen lassen. Welche Variante ich letztendlich umsetze, entscheide ich am Abend vor dem Spiel."

Der FC St. Pauli ist zwar als einziger Zweitligist mit zwei Siegen in die Saison gestartet, musste allerdings vergangene Woche das Pokal-Aus beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden verkraften. "Das Pokal-Spiel hat bei uns keinen Knacks hinterlassen. Entscheidend ist, dass man weiß, wie man mit solchen Niederlagen umgeht", betonte Kauczinski.

Der Trainer hat Respekt vor den Berlinern. "Union ist individuell in allen Mannschaftsteilen stark besetzt. Der Gegner hat große Ziele, die er auch so formuliert", meinte Kauczinski. "Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, in einer heißen Atmosphäre."