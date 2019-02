St. Pauli ist gegen Union Berlin um Wiedergutmachung bemüht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Berlin (dpa/bb) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will im Heimspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Union Berlin die 1:2-Niederlage bei Darmstadt 98 vergessen machen. "Ich erwarte, dass wir gegen Union anders auftreten", betonte Trainer Markus Kauczinski am Sonntag in Hamburg. "Es geht darum, dass wir etwas gutzumachen haben. Wir müssen zeigen, dass wir etwas draufhaben. Man braucht einen guten Tag, um Union zu schlagen." Das Millerntor-Stadion ist mit 29 546 Zuschauern ausverkauft.

Die Hamburger müssen verletzungsbedingt auf Stürmer Dimitrios Diamantakos verzichten, der sich einen Muskelfaserriss zuzog.

Bei einem Sieg über Union Berlin würde St. Pauli auf Platz zwei vorrücken, da das Sonntagsspiel des 1. FC Köln in Aue abgesagt wurde. Die Kiezkicker haben wie die Berliner 34 Punkte auf dem Konto, weisen allerdings das schlechtere Torverhältnis auf. Union bezwang erst am Donnerstag den Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln (36) 2:0.

Kauczinski ist daher voller Respekt: "Union ist gegen Köln wie eine Spitzenmannschaft aufgetreten. In der Form vom Spiel in Darmstadt können wir uns gegen Union nicht präsentieren." In der Hinrunde unterlag der FC St. Pauli in Berlin klar mit 1:4.