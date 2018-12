St. Pauli empfängt den Hamburger SV am 10. März

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Rückspiel im Hamburg-Derby der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV findet am 10. März statt. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit, die am Mittwoch die termingenauen Ansetzungen der Spieltage 22 bis 28 bekanntgab. Die Partie im Millerntorstadion wird um 13.30 Uhr angepfiffen. Im Hinspiel hatten sich die beiden Clubs aus der Hansestadt 0:0 getrennt. Das zweite Duell zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli steigt am 6. April um 13.00 Uhr.

Die Partien der Nordclubs in der Übersicht: Hamburger SV: 16. Februar beim 1. FC Heidenheim, 24. Februar beim SSV Jahn Regensburg, 4. März gegen die SpVgg Greuther Fürth, 10. März beim FC St. Pauli, 16. März gegen den SV Darmstadt 98, 30. März beim VfL Bochum, 8. April gegen den 1. FC Magdeburg.

FC St. Pauli: 16. Februar gegen den FC Erzgebirge Aue, 23. Februar gegen den FC Ingolstadt, 2. März beim SC Paderborn, 10. März gegen den Hamburger SV, 16. März beim SV Sandhausen, 29. März gegen den MSV Duisburg, 6. April bei Holstein Kiel.

Holstein Kiel: 17. Februar gegen die SpVgg Greuther Fürth, 23. Februar beim VfL Bochum, 1. März gegen den 1. FC Union Berlin, 9. März beim SV Darmstadt 98, 15. März gegen den FC Erzgebirge Aue, 31. März beim 1. FC Köln, 6. April gegen den FC St. Pauli.