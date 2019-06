St. Pauli bescheiden: "Möchten zur Verfolgergruppe gehören"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Sechs Tage nach dem Lokalrivalen Hamburger SV ist Fußball-Zweitligist FC St. Pauli am Sonntag in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen. Unter den Spielern waren auch die Zugänge Rico Benatelli (von Dynamo Dresden) und Boris Tashchy (MSV Duisburg) sowie der zuletzt ausgeliehene und nun fest von Werder Bremen verpflichteten Luca Zander. Weitere Zugänge sollen folgen. "Man muss aber noch etwas Geduld haben", sagte der neue Sportchef Andreas Bornemann.

Trainer Jos Luhukay betonte, dass die 2. Liga mit den Bundesliga-Absteigern VfB Stuttgart, Hannover 96 und 1. FC Nürnberg sowie dem weiterhin im Fußball-Unterhaus spielenden HSV stark besetzt sei. "Es gibt natürlich vier größere Clubs, die mehr Möglichkeiten haben als wir. Wir möchten zu der Verfolgergruppe gehören", sagte der Trainer. In der vergangenen Saison belegte der FC St. Pauli den neunten Tabellenplatz.

Auch die Langzeitverletzten Philipp Ziereis und Henk Veerman waren am Sonntag teilweise in das Training involviert. Bei Veerman, der sich im Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, dürfte die Rückkehr auf den Platz allerdings noch einige Wochen dauern. Nicht anwesend war Mittelfeldspieler Mats Möller Daehli, der aufgrund einer Länderspielreise mit der norwegischen Nationalmannschaft den Urlaub verlängern durfte und erst am kommenden Samstag in das Training einsteigt.