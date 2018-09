Sportgericht sperrt St.-Pauli-Profi Diamantakos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Stürmer Dimitrios Diamantakos vom FC St. Pauli für eine Tätlichkeit im Testspiel beim FSV Frankfurt für drei Freundschaftsspiele gesperrt. Das teilte der norddeutsche Zweitligist, der dem Urteil bereits zugestimmt hat, am Montag mit. Damit ist der Grieche in allen Pflichtspielen des Kiezclubs weiterhin einsatzbereit. Am Sonntag (13.30 Uhr) tritt St. Pauli in der 2. Liga bei Erzgebirge Aue an.

In Frankfurt hatte sich Diamantakos in der 32. Minute mit FSV-Spieler Robert Schick eine Auseinandersetzung geliefert. Diese hatte Referee Julius Martenstein für beide Spieler mit der Roten Karten geahndet.