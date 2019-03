Richtungsweisendes Derby für HSV und St. Pauli

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Für den FC St. Pauli und den Hamburger SV hat das mit Spannung erwartete Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Aufstiegskampf richtungsweisenden Charakter. Der durch Union Berlins Heimsieg am Freitagabend vorübergehend auf Platz drei verdrängte HSV (47 Punkte) könnte mit einem Dreier oder einem Teilerfolg den direkten Aufstiegsplatz zurückerkämpfen. Der viertplatzierte Kiezclub (43) hat die große Chance, mit einem Heimsieg bis auf einen Zähler an den Stadtrivalen heranzukommen und seine eigene Aufstiegschance zu verbessern.

Das Millerntor-Stadion ist seit Wochen ausverkauft. Das Derby wird wegen der Rivalität zwischen den Clubs als Risikospiel eingestuft und deshalb von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. "Wir sehen uns gut gerüstet", betonte Polizeisprecher Timo Zill. Er führt diesen Umstand auch auf die "sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit beiden Vereinen" zurück.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll ein Aufgebot von rund 2000 Polizisten für die Sicherheit aller Beteiligten sorgen. Ziel des Großeinsatzes ist es, eine konsequente Trennung der beiden Fanblöcke zu erwirken. Das gelang den Einsatzkräften im Hinspiel sehr gut.

Im Stadtteil St. Pauli stellt das Vorhaben jedoch "eine etwas größere Herausforderung" dar, wie Zill einräumt. Denn der Bereich dort ist deutlich kleiner und enger als das Gebiet rund ums Volksparkstadion, wo die beiden Vereine beim 0:0 im Herbst aufeinandergetroffen sind.