"Revier Sport": Bochumer Hinterseer wechselt zum HSV

Hamburg (dpa) - Der Wechsel von Lucas Hinterseer vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum zum Liga-Rivalen Hamburger SV soll laut "Revier Sport" perfekt sein. Wie die Zeitschrift am Freitag meldete, unterschreibt der 28 Jahre alte Stürmer "für drei Jahre beim Hamburger Sportverein". Vom HSV gab es zunächst keine Bestätigung.

Hinterseer hat in der laufenden Saison 18 Tore erzielt und nimmt damit den dritten Rang in der Torjägerliste hinter den Kölnern Simon Terodde (28) und Jhon Cordoba (20) ein. Als weitere Zugänge in Hamburg sind zuvor David Kinsombi (Holstein Kiel), Jan Gyamerah (VfL Bochum) und Jeremy Dudziak (FC St. Pauli) verpflichtet worden.