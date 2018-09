Randale beim HSV-Abstieg: Polizei sucht 17 Männer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei fahndet nach 17 Tatverdächtigen, die im letzten Saisonspiel des HSV in der Fußball-Bundesliga randaliert haben sollen. Nach der Auswertung von Aufnahmen der Überwachungskameras seien 17 Männer festgestellt worden, die beim Spiel am 12. Mai gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) Bengalos und andere pyrotechnische Gegenstände entzündet und teilweise auch auf das Spielfeld geworfen haben, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Zu den Ausschreitungen war es gekommen, als feststand, dass der Hamburger SV zum ersten Mal in seiner Geschichte in die 2. Bundesliga absteigen würde.