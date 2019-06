Rafael van der Vaart begrüßt Hecking-Engagement beim HSV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der ehemalige Fußballprofi Rafael van der Vaart hat die Verpflichtung von Dieter Hecking als neuen Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV begrüßt. "Ich bin ein großer Hecking-Fan", sagte der 36-Jährige am Dienstag in Hamburg. Der 54-Jährige sei ein sehr erfahrener Trainer. Wichtig sei, dass Hecking ausreichend Zeit bekomme und nicht schon nach nur wenigen erfolglosen Spielen kritisiert werde. "Lasst den Mann mal in Ruhe arbeiten", sagte der ehemalige HSV-Spielmacher van der Vaart.

Hecking hatte vor wenigen Tagen einen Einjahresvertrag als Cheftrainer beim HSV bekommen. Sollte der Aufstieg gelingen, verlängert sich der Vertrag automatisch. Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Hannes Wolf an, der nach der verpassten Bundesliga-Rückkehr den Club schon nach sieben Monaten verlassen musste. Hecking hatte zuletzt Borussia Mönchengladbach trainiert.