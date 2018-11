Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss eine Strafe von 15 000 Euro zahlen. Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Montag entschieden. Grund ist unsportliches Verhalten von Zuschauern vor dem Spiel beim Hamburger SV am 30. September. Anhänger des FC St. Pauli hätten mindestens 25 bengalische Feuer abgebrannt, heißt es in der Begründung. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt.