Public Viewing des Hamburg-Derbys am Millerntor ausverkauft

Hamburg (dpa/lno) - Das Public Viewing des Zweitliga-Derbys zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli, das am Sonntag (13.30 Uhr) im Millerntor-Stadion stattfindet, ist ausverkauft. Wie der FC St. Pauli am Dienstag mitteilte, sind alle 15 000 zur Verfügung stehenden Karten verkauft worden. Die Hamburger Polizei hatte bei der Betrachtung der Sicherheitslage rund um das Derby mit Nachdruck empfohlen, ein Public Viewing am Millerntor durchzuführen.