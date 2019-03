Polizei verhindert Auseinandersetzungen vor Hamburger Derby

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Polizisten haben am späten Freitagabend mögliche Auseinandersetzungen von Fangruppen vor dem Hamburger Derby in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) verhindert. Ein Aufeinandertreffen habe durch den Einsatz von Polizeikräften verhindert werden können, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Am Freitagabend waren mehrere Notrufe eingegangen.

Polizisten stellten kurz darauf rund 200 mit roten Tüchern vermummte Personen fest, die sie der Fan- beziehungsweise Hooliganszene des FC St. Pauli zuordneten und die sich in Richtung Millerntorplatz bewegten. Parallel sammelten sich in Eimsbüttel rund 300 Personen aus der Fan- beziehungsweise Hooligan-Szene des Hamburger SV. Als sich die Gruppe zum U-Bahnhof Osterstraße bewegte, kam es laut Polizei vereinzelt zum Abbrennen von Pyrotechnik. Die Beifahrerscheibe eines zivilen Polizeiautos sei im Verlauf des Einsatzes beschädigt worden.

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtete, haben mutmaßliche Anhänger des FC St. Pauli den Findling "Alter Schwede" an der Elbe in braun-weiß-rot angemalt. Das belegten Bilder in sozialen Netzwerken.