Pagelsdorf: HSV-Aufstieg weiter drin wenn Profis Gas geben

Hamburg (dpa/lno) - Frank Pagelsdorf hält den Aufstieg des Hamburger SV trotz der mageren Punktausbeute in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin für möglich. Allerdings setzt der ehemalige Coach der Hanseaten dafür voraus, dass die Spieler ihr wahres Leistungsvermögen abrufen. "Jetzt müssen die Spieler sehr deutlich in die Verantwortung genommen werden. Jeder Spieler muss sich jetzt so präsentieren, dass man auch als Zuschauer sehen kann, der will aufsteigen", forderte der 61-Jährige der "Bild"-Zeitung (Donnerstag). Pagelsdorf hatte den HSV von 1997 bis 2001 erfolgreich trainiert.

Als Plus für den HSV, der sich derzeit im Trainingslager in Rotenburg/Wümme auf das wichtige Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (Samstag/13.00 Uhr) vorbereitet, wertet er den Rückhalt des eigenen Anhangs auch in schweren Zeiten. "Das Stadion und das Publikum sind ein Trumpf. Was die Fans über zehn, 15 Jahre geschluckt haben, wie die zur Mannschaft gehalten haben, das ist sensationell. Die sind so dankbar, wenn man 90 Minuten Vollgas gibt und jedes Duell annimmt."

Diesen Einsatz hatten die seit sechs Spielen sieglosen und auf Nicht-Aufstiegsplatz vier abgerutschten HSV-Profis zuletzt vermissen lassen. "Es geht darum, sich in jedem Zweikampf zu behaupten. Wenn die Mannschaft das schafft, kann sie noch was Großes erreichen. Aber nur, wenn man spürt, dass sich jeder für den Erfolg den Hintern aufreißt", sagte Pagelsdorf.

Dass der HSV Lewis Holtby suspendiert hat, nachdem dieser sich zuletzt gegen Union Berlin (0:2) nicht auf die Bank setzen wollte, hält es deshalb für richtig: "Die Mannschaft vor so einem Spiel so im Stich zu lassen, ist die schlechteste Idee, die man haben kann. Man sieht, dass bei Holtby das Interesse am Verein nicht groß ist. Verein und Trainer blieben keine andere Wahl."