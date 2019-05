Neuer Sponsoring-Partner für den FC St. Pauli

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Während seiner USA-Reise hat Fußball-Zweitligist FC St. Pauli einen neuen Sponsor bekanntgegeben. Von der kommenden Saison an wird der Club für Jack Daniel's werben. Der Vertrag laufe bis bis zum 30. Juni 2021, teilten die Hamburger am Mittwoch mit. Die Whiskey-Marke gehört zum Spirituosenkonzern Brown-Forman.

Jack Daniel's gehört zur zweithöchsten Partnerkategorie "Herz von St. Pauli" des Vereins. Von 1997 bis 2000 war die Marke bereits Trikotsponsor der Hamburger. St. Paulis aktueller Hauptsponsor ist die Telekom-Tochter Congstar.

Die Zweitliga-Mannschaft war am Dienstag in die USA gereist und bleibt dort bis zum kommenden Montag. Dabei bestreitet sie auch zwei Spiele: Am Donnerstag spielen die Hanseaten gegen New York Cosmos, am Samstag beim FC Buffalo.