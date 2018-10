Nehrig und Veermann wieder im Training beim FC St. Pauli

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bernd Nehrig und Henk Veerman sind beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ins Training zurückgekehrt. Nehrig ist wieder fit, Veermann war zu Wochenbeginn bei Frau und Kind in den Niederlanden, teilte der Verein mit. Robin Himmelmann, Philipp Ziereis, Marvin Knoll, Christopher Buchtmann und Richard Neudecker trainierten am Mittwoch nur reduziert. Am Vormittag mussten die Profis einen Fitnesstest absolvieren.

Die Hamburger bestreiten an diesem Donnerstag um 18.30 Uhr einen Test beim Stadtrivalen Altona 93. Gespielt wird gegen den Spitzenreiter der Oberliga Hamburg auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn.