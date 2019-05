Nach Trauer-Saison: HSV startet neuen Anlauf auf Bundesliga

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Neue Spielzeit, neue Chance: Nach dem halbwegs versöhnlichen Abschluss einer verpatzten Saison nimmt der HSV einen zweiten Anlauf auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Nach der Abschiedsvorstellung des Teams des scheidenden Trainers Hannes Wolf beim 3:0 gegen den MSV Duisburg ist vor allem Ralf Becker gefordert. Der Sportvorstand muss nicht nur den Wolf-Nachfolger finden, sondern auch den nächsten Umbruch im schon 2018 verjüngten Kader vornehmen. Dabei muss der Ex-Profi großes Geschick beweisen, denn bei dem mit 85 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten Club ist Geld knapp: Der Etat muss nach dem verpassten Aufstieg noch einmal abgespeckt werden.

Nach der feststehenden Wolf-Freistellung zum Saisonende hat die Trainerfrage Priorität. Der als Kandidat geltende scheidende Gladbacher Dieter Hecking hat angekündigt, eine Pause einlegen zu wollen. Die Ex-Kölner Peter Stöger und Markus Anfang gelten als heiße Anwärter. Der Neue soll an der Kader-Zusammenstellung intensiv beteiligt werden. Die Zeit drängt, die Saison 2019/20 beginnt bereits am 26. Juli.

Während Großverdiener wie Lewis Holtby und Pierre-Michel Lasogga sowie weitere namhafte Leistungsträger wie Douglas Santos den HSV verlassen werden, stehen als Zugänge bisher David Kinsombi (Holstein Kiel), Jan Gyamerah (VfL Bochum) und Jeremy Dudziak (FC St. Pauli) fest. Bochums Lukas Hinterseer soll die Lasogga-Nachfolge antreten. Weitere Neue müssen folgen. Becker will eine Achse aus erfahrenen Akteuren bilden, an denen sich die jungen Spieler orientieren können.

Wegen des frühen Saisonstarts in der 2. Liga muss der HSV die Vorbereitung schon in der zweiten Juni-Hälfte aufnehmen. Anfang Juli folgt ein Trainingslager im "Landhaus Wachtelhof" in Rotenburg an der Wümme, wo der HSV bereits in der Endphase der abgelaufenen Serie Quartier bezogen hatte. Ein angedachtes zweites Trainingslager im "Panorama Royal"-Hotel in Bad Häring/Tirol muss aus Zeitgründen entfallen und war für den Fall des Aufstiegs gedacht.