Nach HSV-Abstiegsspiel: Zwei Tatverdächtige identifiziert

Hamburg (dpa/lno) - Viereinhalb Monate nach den Ausschreitungen beim HSV-Abstiegsspiel hat die Polizei zwei weitere Tatverdächtige identifiziert. Den beiden 18 und 29 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, sich am letzten Spieltag der vergangenen Saison an Straftaten im Volksparkstadion beteiligt zu haben, teilte die Polizei Hamburg am Montag mit. Nun ermittelt das Landeskriminalamt (LKA) gegen die beiden Fußballfans.

Der HSV war Mitte Mai trotz eines 2:1-Siegs gegen Borussia Mönchengladbach zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Schätzungen zufolge hatten rund 100 Menschen kurz vor Abpfiff in einer mutmaßlich geplanten Aktion Böller, Rauchtöpfe und bengalische Lichter gezündet. Die Partie musste für längere Zeit unterbrochen werden.

Die Hamburger Polizei hat vor wenigen Tagen mit Fotos eine öffentliche Fahndung nach insgesamt 17 Männern eingeleitet, die unter dem Verdacht des schweren Landfriedensbruchs stehen. Das LKA hatte bereits im Juni gegen mehrere Menschen ermittelt.