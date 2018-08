Medien: HSV holt Schweizer Innenverteidiger Lacroix

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat nach übereinstimmenden Medienberichten einen Innenverteidiger gefunden. Es handelt sich um Leo Lacroix vom französischen Erstligisten AS Saint-Etienne. Der 26 Jahre alte Schweizer soll für ein Jahr ausgeliehen werden. Der HSV hat den Wechsel bislang nicht bestätigt. Lacroix soll bereits in Hamburg sein, um letzte Vertragsdetails zu klären.

Der 1,97 Meter große Profi war in der vergangenen Saison vom FC Basel ausgeliehen worden. Lacroix bestritt in der Schweiz 87 Erstliga-Partien und in der französischen Top-Liga 31 Spiele. Der Schweizer mit brasilianischen Wurzeln wäre die siebte Neuverpflichtung der Hamburger.