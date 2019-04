Luhukay soll St. Pauli auf die Sprünge helfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit dem neuen Trainer Jos Luhukay wollen die Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli noch einen Angriff auf Relegationsplatz drei und den Aufstieg in die Bundesliga starten. Der 55 Jahre alte Niederländer tritt am Donnerstag die Nachfolge des freigestellten Markus Kauczinski an und wird im Laufe des Tages auch die erste Übungseinheit leiten. Im Heimspiel am Sonntag gegen Arminia Bielefeld sollen dann die ersten Punkte gesammelt werden, um den Rückstand auf das vier Punkte entfernte Union Berlin zu verkürzen.

Kauczinski und Sportchef Uwe Stöver waren am Mittwoch nach einer vier Spiele währenden Negativserie von ihren Aufgaben entbunden worden. Nach den 0:4-Pleiten im Stadtderby gegen den Hamburger SV und beim SV Sandhausen sowie dem torlosen Remis gegen den MSV Duisburg hatten die Kiezkicker am Samstag auch das Nordduell bei Holstein Kiel mit 1:2 verloren.

Luhukay, der zuletzt bis Dezember vergangenen Jahres den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday trainiert hat, ist ein echter Aufstiegsspezialist. Mit Hertha BSC Berlin, Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg schaffte er als Chefcoach den Aufstieg in die Bundesliga, als Co-Trainer gelang ihm dies mit dem 1. FC Köln gleich zweimal.

Dazu war der Niederländer erster Mann beim SC Paderborn und beim VfB Stuttgart. Mit St. Paulis Kaufmännischem Geschäftsführer Andreas Rettig, der bis zum Saisonende auch den Posten des Sportchefs übernimmt, hat er in Köln und Augsburg zusammengearbeitet.