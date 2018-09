Lübeck verkürzt Rückstand auf Tabellenführer Wolfsburg II

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Regionalliga-Fußballer des VfB Lübeck bleiben Tabellenführer VfL Wolfsburg II auf den Fersen. Gegen Germania Egestorf-Langreder setzten sich die Schleswig-Holsteiner dank der beiden Tore von Dennis Hoins sowie der Treffer von Daniel Franziskus, Marvin Thiel und Leon Dippert mit 5:2 durch. In der Tabelle hat der VfB mit 21 Punkten einen Zähler Rückstand auf die Wolfsburger.

Mit einem 2:0-Sieg gegen den SSV Jeddeloh schaffte Holstein Kiel II am elften Spieltag der Nordstaffel den Sprung auf den vierten Platz. Die Tore für den Aufsteiger erzielten Noah Awuku und Barne Pernot.

Im Derby zwischen Eintracht Norderstedt und Weiche Flensburg sahen die Gäste lange wie der sichere Sieger aus, führten durch zwei Treffer von Marvin Ibekwe mit 2:0 und hatten weitere Großchancen. Doch Norderstedt kämpfte sich zurück und kam durch Tore von Mats Facklam und Felix Drinkuth noch zum 2:2.

Wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist der Zweitliga-Nachwuchs des Hamburger SV: Das 1:0 gegen die SV Drochtersen/Assel war bereits der dritte Zu-Null-Sieg nacheinander. Christian Stark verwandelte schon nach sieben Minuten einen Handelfmeter. Die zweite Mannschaft des FC St. Pauli tritt erst am Montag (20.15 Uhr, live bei Sport1) zur abschließenden Partie des Spieltags bei Werder Bremen II an.