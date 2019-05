Litka wechselt vom FC St. Pauli nach Münster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münster (dpa/lno) - Maurice Litka wechselt vom Fußballl-Zweitligisten FC St. Pauli zum SC Preußen Münster in die 3. Liga. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler erhalte einen Zweijahresvertrag, teilte der Club aus Münster mit. Der gebürtige Hamburger, der seit seinem zehnten Lebensjahr für den FC St. Pauli spielte, war in der vergangenen Saison an den Drittligisten KFC Uerdingen ausgeliehen. Sein Vertrag bei den Hamburgern lief nach dieser Spielzeit aus. Für den FC St. Pauli hatte er 22 Partien in der 2. Bundesliga bestritten.