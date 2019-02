Lasogga pausiert wegen Erkältung: Leihspieler Moritz im Pech

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Torjäger Pierre-Michel Lasogga hat beim Training des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV am Mittwoch wegen einer Erkältung gefehlt. Bis zum Heimspiel gegen Greuther Fürth am Montagabend (20.30 Uhr) soll der Mittelstürmer aber wieder fit sein. Kapitän Aaron Hunt und Gideon Jung trainierten am Nachmittag mit der Mannschaft, nachdem sie am Vormittag nur Übungen im Kraftraum absolviert hatten.

Für die Partie gegen Fürth testete Trainer Hannes Wolf Rechtsverteidiger Gotoku Sakai als defensiven Mittelfeldspieler. Der etatmäßige Mittelfeldabräumer Orel Mangala muss wegen der Gelb-Roten Karte, die er am vergangenen Sonntag in Regensburg (1:2) kassiert hatte, eine Partie aussetzen. Sein Vertreter Vasilije Janjicic ist wegen eines Platzverweises ebenfalls gesperrt.

Pech hat Christoph Moritz. Der bis Saisonende an den SV Darmstadt 98 verliehene Mittelfeldakteur hat sich im jüngsten Spiel der Hessen gegen Dynamo Dresden die linke Schulter ausgekugelt. Dem 96-fachen Bundesliga-Profi droht eine Operation. Wie lange er ausfallen wird, ist unklar.