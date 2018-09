Kaum noch Tickets für Public Viewing am Millerntor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mehr als 13 000 Tickets für das Public Viewing im Millerntor-Stadion sind für das Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga bereits vergriffen. Wie der FC St. Pauli am Montag mitteilte, werden wegen des großen Andrangs weitere Teile der Südtribüne geöffnet. "Es gibt somit noch 200 Karten auf der Gegengeraden und 1500 Karten auf der Südtribüne", hieß es in der Mitteilung weiter.

Wenn die noch zur Verfügung stehenden Plätze vergriffen sind, ist die Veranstaltung mit 15 000 Zuschauern ausverkauft. Die Partie findet am Sonntag (13.30 Uhr) im ausverkauften Volksparkstadion des HSV statt.