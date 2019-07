HSV-Zugang Timo Letschert erstmals im Mannschaftstraining

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Neuzugang Timo Letschert hat erstmals mit seinen neuen Teamkollegen beim Hamburger SV auf dem Platz gestanden. Einen Tag nach seiner Verpflichtung und einer individuellen Einheit absolvierte der 26 Jahre alte Niederländer am Donnerstag im Volkspark bei sommerlichen 30 Grad sein erstes Mannschaftstraining. Im ersten Saisonspiel am Sonntag (13.30 Uhr) im Volksparkstadion gegen den SV Darmstadt 98 wird der vom italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio geholte Innenverteidiger aber wohl noch nicht in der Startelf stehen.

Letschert ist der zehnte Neuzugang beim HSV und hat zunächst nur einen Einjahresvertrag unterschrieben, den der HSV per Option nach dieser Spielzeit verlängern kann. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatt" (Donnerstag) zahlt der Nordclub an Sassuolo zunächst eine fünfstellige Ablöse, die sich im Fall des angepeilten HSV-Aufstiegs und einer bestimmten Anzahl an Letschert-Einsätzen allerdings auf einen nicht näher bezifferten sechsstelligen Betrag erhöhen würde.

Die Hanseaten sind auch deshalb vorsichtig, weil Letschert zwar als sportlich unumstritten, aber vom Typ her als schwierig gelten soll. So soll der frühere U21-Nationalspieler auf einigen seiner bisherigen Karrierestationen angeeckt. Der neue HSV-Coach Dieter Hecking hofft, dass der Neue den von ihm wiederholt als "zu brav" charakterisierten HSV-Kader aufmischt. "Wenn er uns mit seiner Mentalität frischen Input geben kann, wäre das gut", sagte der 54 Jahre alte Coach.