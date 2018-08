HSV-Zugang Mangala ehrgeizig: Will einer der Besten werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Neuzugang Orel Mangala vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV sprüht vor Tatendrang. "Für mich ist es aktuell das Wichtigste, dass ich regelmäßig spiele. Das möchte ich gern hier beim HSV erreichen. Ich werde hart arbeiten, um einer der Besten im Team zu werden", sagte der am Vortag vom Bundesligisten VfB Stuttgart ausgeliehene belgische U21-Nationalspieler in Hamburg. Seine erste Trainingseinheit hatte er am Mittwochabend nach dem bestandenen Medizincheck absolviert.

Ob der 20-Jährige, der im defensiven und offensiven Mittelfeld seine Stärken hat, bereits am Sonntag (13.30 Uhr) beim SV Sandhausen sein Debüt im HSV-Trikot feiern wird, ließ er offen. "Ich bin fit und bereit zu spielen. Ob das schon in Sandhausen sein wird, besprechen wir nach dem Abschlusstraining", meinte Mangala. Der talentierte Profi kommt für ein Jahr auf Leihbasis und ohne Kaufoption nach Hamburg. Der VfB stimmte dem Deal zu, damit der Youngster Spielpraxis erhält. Mangala stammt aus dem Nachwuchs des RSC Anderlecht. Für Belgiens diverse Junioren-Auswalteams hat er 49 Nachwuchs-Länderspiele absolviert.