HSV will Tabellenführung gegen Jahn Regensburg verteidigen

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV will die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigen. Dafür braucht das Team nach vier Siegen in Serie einen dreifachen Punktgewinn gegen den SSV Jahn Regensburg. Die Partie im heimischen Volksparkstadion wird heute um 13.30 Uhr (Sky) angepfiffen. Die Tabellenführung gebe "ein gewisses Selbstbewusstsein", sagte Trainer Christian Titz. "Wir wissen aber um die Aufgaben, die auf uns lauern." Lewis Holtby und Tatsuya Ito, die zuletzt pausieren mussten, haben wieder mit der Mannschaft trainiert. Titz will in den englischen Wochen stärker als sonst rotieren lassen. Es sei schwierig, "die richtigen Spieler" für den jeweiligen Gegner auszuwählen, sagte er.