HSV will mit Sieg in Dresden Tabellenspitze übernehmen

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV hat heute im Nachholspiel bei Dynamo Dresden die Chance, mit einem Sieg die Spitzenposition in der 2. Fußball-Bundesliga zu übernehmen. Trainer Christian Titz muss bei den zuletzt 2:0 in Regensburg siegreichen Sachsen allerdings erneut die verletzten Mittelfeld-Asse Lewis Holtby und Tatsuya Ito ersetzen. Zudem muss er entscheiden, ob der zuletzt gegen Heidenheim dreimal erfolgreiche Pierre-Michel Torjäger erneut als Joker oder von Beginn an stürmen soll. Der Anpfiff zu der Partie, die ursprünglich am 1. September stattfinden sollte, aber wegen akuter Personalnot der sächsischen Polizei verlegt wurde, erfolgt um 18.30 Uhr.