HSV-Wehmeyer: Zuversicht bei Hauptsponsor-Verhandlungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Clubmanager Bernd Wehmeyer vom Hamburger SV ist zuversichtlich, dass Hauptsponsor Emirates den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Fußball-Zweitligisten verlängern wird. Das ist ein Ergebnis eines gemeinsamen Gesprächs, das Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Wehmeyer am Wochenende in Dubai mit Tim Clark, dem Präsidenten der Fluglinie, geführt haben. "Auch in Dubai hat man die positive Entwicklung des HSV registriert", sagte der Clubmanager des Zweitliga-Tabellenführers dem "Hamburger Abendblatt" (Sonntag).

Ex-Profi Wehmeyer wies darauf hin, dass das Treffen vor allem der Kontaktpflege gedient und es keine direkten Vertragsverhandlungen gegeben habe. Aber es sei "ein gutes Gespräch" mit dem Emirates-Chef gewesen, berichtete der 66-Jährige. "Wir würden uns freuen, die langjährige Partnerschaft fortzusetzen", betonte Wehmeyer.

Die HSV-Profis laufen seit der Saison 2006/07 mit dem Schriftzug der arabischen Airline auf den Trikots zu ihren Spielen auf. Zu den finanziellen Bedingungen der Zusammenarbeit macht der Verein keine offiziellen Angaben. Das finanzielle Engagement des HSV-Hauptsponsors war aber zuletzt auf 7,5 Millionen Euro pro Jahr taxiert worden.