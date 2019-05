HSV wächst weiter: Erstmals über 88 000 Mitglieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Trotz des Nicht-Aufstiegs in die Fußball-Bundesliga ist der Mitgliederzuwachs beim Hamburger SV ungebrochen. Nach eigenen Angaben vom Donnerstag wird der Club am 1. Juni erstmals mehr als 88 000 Mitglieder aufweisen. Nach dem erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga vor einem Jahr hatte es einen Ansturm in den Traditionsclub gegeben. Allein zwischen dem 1. Mai und dem 1. September 2018 war nach HSV-Angaben die Zahl von 78 707 auf 85 509 Mitglieder gestiegen. In der abgelaufenen Saison hatten die Hanseaten in der 2. Bundesliga nur den vierten Platz belegt und die Erstliga-Rückkehr verpasst.