HSV-Verteidiger Jung soll im November wieder trainieren

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann wohl schon im November wieder mit Innenverteidiger Gideon Jung planen. "Bei Gideon sieht es gut aus. Er hat in der vergangenen Woche seine Sprung- und Krafttests bestanden", wird HSV-Trainer Christian Titz am Dienstag in Hamburger Medien zitiert. Der 24-jährige Defensivspezialist hatte nach dem Bundesliga-Abstieg einen Knorpelschaden im linken Knie erlitten und musste operiert werden.

Titz: "Wir schauen von Tag zu Tag, wie das Knie reagiert." Geplant ist, dass Jung im November in das Teamtraining einsteigt und bei optimalem Heilungsverlauf vor Weihnachten sein erstes Zweitligaspiel für den HSV bestreiten kann.