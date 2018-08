HSV und TuS Dassendorf am Samstag im DFB-Pokaleinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Für den Hamburger SV und den TuS Dassendorf wird es am Samstag im DFB-Pokal ernst. In der ersten Hauptrunde des lukrativen Wettbewerbs reist der HSV als Favorit zum fünftklassigen Regionalliga-Absteiger TuS Erndtebrück. Anders als im Vorjahr, als gleich zum Auftakt beim Drittligisten VfL Osnabrück Endstation war, wollen die Norddeutschen im Pokalwettbewerb so weit wie möglich kommen und die Vereinskasse auffüllen. Umgekehrt ist Hamburgs Oberliga-Serienmeister Dassendorf krasser Außenseiter gegen den Zweitligisten MSV Duisburg. Bei Dassendorfs Pokal-Premiere hieß es vor 18 Jahren 0:5 gegen die SpVgg. Unterhaching. Da die Duisburger schwach in die Saison gestartet sind, träumt der Dorf-Club von einer Überraschung.