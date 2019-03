HSV und St. Pauli wieder im Trainingsbetrieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Drei Tage nach dem Derby am Millerntor haben die Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli am Mittwoch ihren Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. 4:0-Sieger HSV arbeitete im Volkspark mit Hochdruck auf das Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 hin. Nach ebenfalls zwei freien Tagen startete der Kiezclub auf seinem Trainingsgelände an der Kollaustraße mit den Vorbereitungen auf das am Samstag zur selben Zeit beginnende Gastspiel beim SV Sandhausen.

"Im Derby haben es die Jungs sehr gut gemacht, aber wir sind jetzt schon wieder voll im Darmstadt-Modus", sagte HSV-Trainer Hannes Wolf nach der ersten Einheit der Woche. Es sei wichtig, den Fokus sofort auf das nächste Match zu richten. Dabei gab es am Mittwoch erste Hinweise, dass Lewis Holtby für den verletzten Kapitän Aaron Hunt in die Anfangself rückten könnte. Denkbar ist aber auch, dass Tatsuya Ito neu in das Team kommt und Berkay Özcan die Hunt-Rolle übernimmt.

Bei den Kiezkickern meldete sich Mats Möller Daehli zurück. Der gegen den HSV schmerzlich vermisste Norweger konnte nach seinem Magen-Darm-Infekt wieder im Teamtraining voll mitmachen. Der 24 Jahre alte Offensivakteur ist damit eine Option für Sandhausen. Ersin Zehir (Hüftprobleme) und Jan-Philipp Kalla (muskuläre Probleme) trainierten zwar nur individuell, könnten aber ebenfalls beim SVS dabei sein.