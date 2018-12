HSV-Training ohne vier Profis: Japanischer Torwart im Test

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Die Fußball-Profis des Hamburger SV haben am Montag ihre Vorbereitungen auf das Zweitliga-Punktspiel beim MSV Duisburg aufgenommen. Beim Training des Tabellenführers für die Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-15. waren Kapitän Aaron Hunt (muskuläre Probleme) sowie Pierre-Michel Lasogga, Tatsuya Ito und Vasilije Janjicic (alle Belastungssteuerung) bei winterlichen Bedingungen nicht mit auf dem Rasen, teilten die Hanseaten via Twitter mit.

Dafür konnte Trainer Hannes Wolf im Volkspark einen Testspieler begrüßen. Der 24 Jahre alte japanische Torwart Daiya Maekawa von Lukas Podolskis J-League-Verein Vissel Kobe absolviert bei den Hamburgern derzeit in Probetraining, gab der Verein bekannt.