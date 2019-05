HSV trainiert geheim: Drei Einheiten ohne Zuschauer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Geheim statt Trainingslager: Fußball-Zweitligist Hamburger SV bereitet sich auf das vorentscheidende Spiel am Sonntag beim Tabellenzweiten SC Paderborn mit drei geheimen Einheiten vor. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird am Mittwoch, Donnerstag und Samstag geübt. Öffentliches Training gibt es dagegen nur zweimal (Dienstag und Freitag). Das teilte der HSV am Montag mit.

Mit einem Sieg in Ostwestfalen will der HSV seine Chance auf einen direkten Aufstiegsplatz wahren. Derzeit ist der Bundesliga-Absteiger lediglich Vierter in der Tabelle. In der vergangenen Woche hatte sich das Team von Trainer Hannes Wolf für drei Tage nach Rotenburg/Wümme zurückgezogen. Der Erfolg blieb allerdings aus: Das Heimduell gegen den Abstiegskandidaten ging im Volksparkstadion mit 0:3 verloren.