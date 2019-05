HSV-Trainer Wolf: "Wollen mit zwei Siegen Dritter werden"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV kann das vorentscheidende Spiel um die Aufstieg in die Fußball-Bundesliga beim SC Paderborn mit seinem Kapitän Aaron Hunt bestreiten. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler hat seine Rückenprobleme überwunden. "Er ist erst mal gesund. Es ist wichtig, dass er im Kader steht", sagte Trainer Hannes Wolf am Freitag. Seine Mannschaft will sich mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) die Chance auf die Rückkehr in die Bundesliga erhalten. Derzeit sind die Hamburger Vierte.

Hunt soll zudem als Ansprechpartner für Trainer und Mitspieler eine Art Berater sein. Als Spiellenker im Mittelfeld hat er die Aufgabe, dem zuletzt harmlosen Angriff des HSV besser in Szene zu setzen. "Er ist in beiden Rollen wichtig", sagte Wolf.

Auch die zuletzt angeschlagenen Abwehrspieler Gotoku Sakai und Rick van Drongelen stehen der Mannschaft voraussichtlich zur Verfügung. Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos muss wegen Knieproblemen passen. Der defensive Mittelfeldakteur Orel Mangala fällt wegen eines Muskelfaserrisses für die letzten beiden Saisonspiele aus.

"Wir wollen mit zwei Siegen mindestens Dritter werden", sagte Wolf. Am Sonntag nächster Woche bestreitet das Team das Abschlussspiel zu Hause gegen den den MSV Duisburg. "Wir ergreifen alle Maßnahmen, die helfen können", meinte der Trainer. "Wir hatten wochenlang viel zu verlieren. Das ist vorbei, jetzt können wir ganz viel gewinnen."