HSV-Trainer Wolf: Sieg keine Blaupause für Pokalspiel

Hamburg (dpa/lno) - Nur vier Tage nach seiner Premiere steht Trainer Hannes Wolf vor der nächsten Bewährungsprobe mit dem Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Nach dem siegreichen Einstand beim 1. FC Magdeburg (1:0) muss der Coach mit seinem Team am Dienstag (20.45 Uhr) in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden antreten. "Es ist ein super Wettbewerb mit einer besonderen Brisanz", sagte Wolf am Sonntag. "Wir wollen so weit wie möglich kommen."

Die Hessen sind nach 13 Spielen in der 3. Liga Tabellensechster mit 20 Punkten. In der ersten Runde hatten sie den HSV-Stadtrivalen FC St. Pauli (3:2 n.V.) aus dem Rennen geworfen. "Wehen ist eine Spitzenmannschaft in der 3. Liga", sagte Wolf. "Wir fahren da nicht hin und gewinnen einfach so im Vorbeigehen." Das Spiel in Magdeburg sei "keine Blaupause für Wiesbaden", meinte der Coach.

Verletzungsprobleme plagen die Hamburger nicht. Mittelfeldspieler Orel Mangala hatte zwar das Training am Sonntag abgebrochen. Das sei aber nur aus Vorsichtsgründen geschehen, sagte Wolf. Der in Magdeburg mit Gelb-Rot vom Platz gestellte Innenverteidiger David Bates wird im Pokal auflaufen. Sollte er schon in Wiesbaden den Ersatzmann einsetzen, sieht Wolf die Gefahr, "die Wertigkeit des Pokalspiels herabzustufen". Die Sperre für ein Spiel gilt nur in der Meisterschaft.