HSV-Trainer Wolf glaubt weiter an den Aufstieg

Hamburg (dpa/lno) - HSV-Trainer Hannes Wolf sieht trotz des Negativlaufs seines Teams in der 2. Fußball-Bundesliga weiter reelle Chancen auf den Aufstieg in die 1. Liga. "Die Konstellation ist da, es kann noch funktionieren!", sagte der Coach des Hamburger SV am Sonntagabend in der Sendung "Sportclub" des NDR-Fernsehens. Einen Tag nach der 0:3-Heimpleite gegen den FC Ingolstadt, dem siebten sieglosen Spiel in Serie, verbreitete der 38-Jährige Optimismus, da auch die Konkurrenten SC Paderborn und Union Berlin verloren haben.

"Wir haben noch zwei Spiele. Wenn wir die beide gewinnen, sind wir mindestens Dritter", sagte der Trainer des Tabellenvierten mit Blick auf die weiter mögliche Erstliga-Rückkehr. Zuversichtlich macht den Fußball-Lehrer, dem die HSV-Verantwortlichen am Samstagabend auf dem Höhepunkt der sportlichen Krise das Vertrauen ausgesprochen haben, die positiven Ergebnisse gegen den nächsten Gegner SC Paderborn (Sonntag, 15.30 Uhr). Im Volksparkstadion hat der HSV in der Hinrunde 1:0 gewonnen, im DFB-Pokal-Viertelfinale vor knapp fünf Wochen 2:0.

"Wir konzentrieren uns in dieser Woche komplett auf den Fußball und werden hart arbeiten", kündigte Wolf an. Und der Coach, der 2017 mit dem VfB Stuttgart bereits den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat, ergänzte: "Ich weiß, dass es geht, dass eine Mannschaft mit mir an der Linie aufsteigen kann."