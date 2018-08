Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV geht mit großer Vorfreude, aber auch gewarnt in das Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr) bei Dynamo Dresden. "Das ist eine Mannschaft mit großem Potenzial", sagte HSV-Trainer Christian Titz am Donnerstag über den gastgebenden Tabellen-13. Dynamo sei nicht auf Zerstörung aus, sondern "versucht, Fußball zu spielen".

Dresden werde nach der Trennung von Trainer Uwe Neuhaus und dem 1:3 gegen den 1. FC Heidenheim unter Interims-Coach Cristian Fiél alles daran setzen, im zweiten Heimspiel hintereinander die Kehrtwende zu schaffen. Titz: "Uns erwartet ein gefährlicher Gegner." Besonders warnte der HSV-Trainer vor der guten Spieleröffnung der Dynamo-Elf.

Der HSV wird von gut 3000 Fans elbaufwärts begleitet. Damit schöpfen die Hanseaten ihr Kartenkontingent voll aus. Dabei erwartet die Spieler bei ihrem vierten Auftritt in der 2. Liga eine neue Situation. Bislang hatten die Hamburger immer die Mehrzahl der Fans auf ihrer Seite. Titz: "Das wird dieses Mal anders. Aber ich spiele gerne in Stadien, in denen es rund geht."

Personell hat der Coach keine Probleme. Die zuletzt angeschlagenen Matti Steinmann und Josha Vagnoman stehen zur Verfügung. Auch Spielmacher Aaron Hunt ist fit. Sollte der Club bis Freitagabend noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden, würde der Neuzugang aber keinen Platz im Kader erhalten. Dass der HSV, der mit sechs Punkten auf dem dritten Platz rangiert, mit einem Sieg in Dresden zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen könnte, ist für Titz eine "nette Begleiterscheinung, aber zu diesem Zeitpunkt völlig egal".