HSV-Trainer Titz muss Lösungen finden

Hamburg (dpa/lno) - Drei Punktspiele ohne Sieg und eigenen Torerfolg haben Trainer Christian Titz die Augen geöffnet. "Die Leichtigkeit des Offensivspiels ist uns verloren gegangen", stellte der Coach des Bundesliga-Absteigers HSV zerknirscht nach dem mageren 0:0 im 100. Hamburger Plichtspiel-Derby gegen den FC St. Pauli fest. Fünf Punkte beträgt der Rückstand bereits auf Mitabsteiger und Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln, das Ziel des direkten Wiederaufstiegs in die Fußball-Bundesliga ist in dieser Form ernsthaft in Gefahr.

"Wir werden darauf reagieren und nächste Woche daran arbeiten", kündigte der 47-Jährige an, der die Hanseaten mit vielversprechendem Angriffsfußball fast noch vor dem ersten Bundesliga-Abstieg der Club-Geschichte bewahrt hätte. Eine Liga tiefer muss er feststellen, dass dort Hurra-Fußball nicht so leicht in die Tat umzusetzen ist. Dort wird Fußball gearbeitet und gegen einen (stärkeren) Gegner in erster Linie versucht, dessen gefährliches Angriffsspiel zu unterbinden.

Das ist dem FC St. Pauli gelungen. "Ich habe nicht viel vom großen HSV gesehen", frotzelte Mittelfeldakteur Christopher Buchtmann am Sonntag in Richtung des Gegners. Titz ist es nach der 0:5-Heimpleite gegen Regensburg gelungen, die HSV-Defensive wieder zu stabilisieren, wie das zu Null in Fürth und gegen St. Pauli gezeigt haben. Nun gilt es, zu der in den ersten Saisonspielen Spiel- und Offensivstärke zurückzufinden.