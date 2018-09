HSV-Talent Jonas David unterschreibt Profivertrag bis 2021

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV hat in Jonas David ein weiteres Talent langfristig an sich gebunden. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, unterschrieb der Abwehr- und Mittelfeldspieler einen Lizenzspielervertrag bis zum 30. Juni 2021. Der bisher bis 2019 gültige Fördervertrag wurde in einen Profikontrakt umgewandelt.

David war 2014 von Eintracht Norderstedt zum HSV gewechselt. Er ist seit diesem Sommer fester Bestandteil des Kaders von Trainer Christian Titz und hat auch bereits zwei Saisonspiele absolviert.

"Jonas hat sich vor allem jetzt in der Vorbereitung sehr gut bei uns präsentiert. Er ist ein Spieler, der eine sehr gute Mentalität hat und der mit seinem Ehrgeiz überzeugt", sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker über den 18 Jahre alten Youngster. Und ergänzte: "Trotz seines jungen Alters übernimmt er bereits Verantwortung auf dem Platz. Er ist ein spannender Spieler, der großes Potenzial hat."